Сеть покорила собака с невероятно длинными ресницами. Фото

Собака выглядит очень необычно.

20-летняя Хлоя Шоу стала хозяйкой породистого щенка, который с первого взгляда покорил ее ресницами необычайно большого размера, передает Обозреватель.

Девушка рассказала, что эта особенность понравилась не только ей одной, но и окружающим. Во время прогулок люди останавливаются, чтобы познакомиться и поиграть с псом Уолтом.

«Он очень игривый и симпатичный пес, который любит внимание. В том числе от незнакомцев, ведь они всегда находят пару минут для него. Но некоторые люди думают, что ресницы ненастоящие, потому что выглядят так, будто они наклеены», – объяснила Хлоя.

Жительница города Ромфорд работает профессиональным грумером, поэтому тратит немало времени на тщательный уход за своим любимцем. К примеру, она ежедневного расчесывает собаку и каждые четыре недели делает ему стрижки.