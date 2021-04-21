Сеть покорила собака с невероятно длинными ресницами. Фото

Юрій Кішко: Миколаївська ТЕЦ забезпечує безперебійну подачу тепла споживачам протягом усього опалювального сезону
Подробнее
Сегодня
Юрій Кішко: Миколаївська ТЕЦ забезпечує безперебійну подачу тепла споживачам протягом усього опалювального сезону
Портрет на фоне санкций. Кто такой самый известный силовик Зеленского
Подробнее
Вчера
Портрет на фоне санкций. Кто такой самый известный силовик Зеленского
Почему в Украине подсолнечное масло стало дороже, чем в Евросоюзе
Подробнее
19.04.2021
Почему в Украине подсолнечное масло стало дороже, чем в Евросоюзе
10 положительных последствий пандемии covid-19
Подробнее
18.04.2021
10 положительных последствий пандемии covid-19
Не моя война
Подробнее
17.04.2021
Не моя война
Голливуд снимет римейк по «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Подробнее
16.04.2021
Голливуд снимет римейк по «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Зачем в Швейцарии закопают в землю 2000 белых трусов?
Подробнее
15.04.2021
Зачем в Швейцарии закопают в землю 2000 белых трусов?
Т-84 «Оплот-М»: насколько хорош лучший украинский танк?
Подробнее
14.04.2021
Т-84 «Оплот-М»: насколько хорош лучший украинский танк?
Почему Google Chrome не стоит использовать на iPhone, iPad или Mac
Подробнее
13.04.2021
Почему Google Chrome не стоит использовать на iPhone, iPad или Mac
Тупик: почему ни Россия, ни Украина не хотят наносить удар первыми
Подробнее
12.04.2021
Тупик: почему ни Россия, ни Украина не хотят наносить удар первыми
Первый в мире полет в космос: Гагарин был на волосок от гибели
Подробнее
11.04.2021
Первый в мире полет в космос: Гагарин был на волосок от гибели
Формула долголетия: как надо питаться, чтобы дожить до 100 лет
Подробнее
10.04.2021
Формула долголетия: как надо питаться, чтобы дожить до 100 лет
Самолеты украинских ВВС безнадежно устарели. Что делать?
Подробнее
09.04.2021
Самолеты украинских ВВС безнадежно устарели. Что делать?
Опасная настройка на вашем телефоне - отключить как можно скорее!
Подробнее
08.04.2021
Опасная настройка на вашем телефоне - отключить как можно скорее!
Обнаружена «четкая связь» между образованием тромбов и вакциной «АстраЗенека»
Подробнее
07.04.2021
Обнаружена «четкая связь» между образованием тромбов и вакциной «АстраЗенека»

Сеть покорила собака с невероятно длинными ресницами. ФОТО

Сегодня в 07:34

Собака выглядит очень необычно.

20-летняя Хлоя Шоу стала хозяйкой породистого щенка, который с первого взгляда покорил ее ресницами необычайно большого размера, передает   Обозреватель.

Девушка рассказала, что эта особенность понравилась не только ей одной, но и окружающим. Во время прогулок люди останавливаются, чтобы познакомиться и поиграть с псом Уолтом.

Сеть покорила собака с невероятно длинными ресницами. Фото

«Он очень игривый и симпатичный пес, который любит внимание. В том числе от незнакомцев, ведь они всегда находят пару минут для него. Но некоторые люди думают, что ресницы ненастоящие, потому что выглядят так, будто они наклеены», – объяснила Хлоя.

Сеть покорила собака с невероятно длинными ресницами. Фото

Жительница города Ромфорд работает профессиональным грумером, поэтому тратит немало времени на тщательный уход за своим любимцем. К примеру, она ежедневного расчесывает собаку и каждые четыре недели делает ему стрижки.

Сеть покорила собака с невероятно длинными ресницами. Фото
Сеть покорила собака с невероятно длинными ресницами. Фото
Только позитив и отличное настроение: анекдоты, которые заставят вас хохотать. ФОТО
Наглый страус съел серьгу посетительницы зоопарка. ФОТО
Добавить комментарий
Отправить
Авторизация:  
Видеоновости
Архив
В Николаеве суд отправил в СИЗО на 2 месяца подозреваемого в смертельном ДТП. ОНЛАЙНВ Николаеве суд отправил в СИЗО на 2 месяца подозреваемого в смертельном ДТП. ОНЛАЙН
Николаевские студенты подготовили видеоотчет о международных стажировкахНиколаевские студенты подготовили видеоотчет о международных стажировках
В Николаеве задержали банду серийных воров-домушников. ВИДЕОВ Николаеве задержали банду серийных воров-домушников. ВИДЕО
Нардеп от «Слуги народа» поехал в Минск к Лукашенко: в партии требуют объясненийНардеп от «Слуги народа» поехал в Минск к Лукашенко: в партии требуют объяснений
В Николаеве посадили на четыре года хулигана, разбившего головой стекло патрульного автоВ Николаеве посадили на четыре года хулигана, разбившего головой стекло патрульного авто
Организация подвоза медиков в Николаеве: депутаты ищут вице-мэров по кабинетамОрганизация подвоза медиков в Николаеве: депутаты ищут вице-мэров по кабинетам
В Первомайске пьяный парень хотел спрыгнуть с 13-го этажа недостроя из-за ссоры с девушкой. ВИДЕОВ Первомайске пьяный парень хотел спрыгнуть с 13-го этажа недостроя из-за ссоры с девушкой. ВИДЕО
В Ровно мужчина устроил стрельбу в супермаркете, есть пострадавшие. ВИДЕОВ Ровно мужчина устроил стрельбу в супермаркете, есть пострадавшие. ВИДЕО
Николаевские спасатели показали, как тушили пожар на масло-экстракционном заводе. ВИДЕОНиколаевские спасатели показали, как тушили пожар на масло-экстракционном заводе. ВИДЕО
Новости
Архив
Львенок цапнул взрослого льва за зад.
Газета The Sun оконфузилась с флагами Украины и России.
Неудачные киноадаптации персонажей мультфильмов и видеоигр.
В Малайзии мужчина поймал рыбу весом в 161 кг.
Украинец превратил свой Mercedes в необычную машину.
Интернет-магазин кофе и чая Leader Coffee
Стрижки и причёски точно привлекают к себе внимание.
Животные, снятые с необычного ракурса.
В поход вместе с кошкой из Instagram.
«Безумный ученый» из Новой Зеландии построил желтую подводную лодку в лесу.
Наоми Кэмпбелл очутилась в объятиях популярного режиссера.
В ожидании хозяина пес уснул перед окном.
Люди показали, как они выглядели до и после того, как взялись за свою внешность.
День начинается с улыбки: прикольные утренние шутки.
Романтические фотографии пар 1960-х годов.
Смешные кошачьи фотографии
Редкие архивные фотографии прошлых лет.
В Виннице зацвели сакуры.
Ролик из TikTok: пушистый кот решил достать соседа.
Приятные снимки для вашего визуального удовольствия.
Новости Отовсюду
Архив
Газета The Sun оконфузилась с флагами Украины и России.
Неудачные киноадаптации персонажей мультфильмов и видеоигр.
В Малайзии мужчина поймал рыбу весом в 161 кг.
Украинец превратил свой Mercedes в необычную машину.
Интернет-магазин кофе и чая Leader Coffee
Стрижки и причёски точно привлекают к себе внимание.
Животные, снятые с необычного ракурса.
В поход вместе с кошкой из Instagram.
«Безумный ученый» из Новой Зеландии построил желтую подводную лодку в лесу.
Наоми Кэмпбелл очутилась в объятиях популярного режиссера.
В ожидании хозяина пес уснул перед окном.
Люди показали, как они выглядели до и после того, как взялись за свою внешность.
День начинается с улыбки: прикольные утренние шутки.
Романтические фотографии пар 1960-х годов.
Смешные кошачьи фотографии
Редкие архивные фотографии прошлых лет.
В Виннице зацвели сакуры.
Ролик из TikTok: пушистый кот решил достать соседа.
Приятные снимки для вашего визуального удовольствия.
Во Флориде заключенные вскрыли авто ради спасения ребенка.
© 2021.
Николаевская областная интернет-газета«Новости N»
это: 506,940 новостей, 1,724,337 комментариев
и 14 лет 2 месяцев 7 дней онлайн.
LiveInternet